Названы гоннорары Нганну и Джошуа за бой

Британский боксер Энтони Джошуа и камерунец Фрэнсис Нганну получат миллионы от своего сегодняшнего поединка в Саудовской Аравии.

По информации talkSPORT, финансовые ставки для обоих бойцов огромны, и ожидается, что десятки миллионов поступят на их счета после этого решающего поединка.

Гонорар Энтони Джошуа за предстоящий бой оценивается почти в 39,5 млн фунтов стерлингов, не считая потенциальных доходов от платных трансляций (PPV) или дополнительных призовых денег. Этот поединок станет одним из самых прибыльных для Джошуа в боксе.

Фрэнсис Нганну получит 15,75 млн фунтов стерлингов, не считая других доходов, таких как деньги за PPV или компенсация за победу и прохождение полной дистанции поединка.

В целом Нганну может получить более 20 миллионов фунтов стерлингов за 12 раундов.