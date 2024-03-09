  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа - о победе над Нганну: Это особенность бокса, нужен лишь один удар в тяжелом весе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа - о победе над Нганну: Это особенность бокса, нужен лишь один удар в тяжелом весе

Бокс
Обновлено

Королевский дивизион

Джошуа - о победе над Нганну: Это особенность бокса, нужен лишь один удар в тяжелом весе

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) поделился своими впечатлениями от победы над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5) на вечере бокса в Саудовской Аравии. Его слова цитирует SkySports:

"Это особенность бокса, нужен лишь один удар в тяжелом весе.

Нужно всегда искать лучшее. Что касается меня, я не знаю, выхожу ли я на свой пик, но я упорно работаю каждый день.

Кто знает, куда меня это приведет. Представьте себе, что через пять лет я больше не буду драться, все будет сказано и сделано. Поэтому я стараюсь максимально использовать эту возможность.

Я просто здесь, чтобы сразиться. Я собираюсь вернуться в свою клетку, закрыться, и меня выпустят снова драться. Я просто хочу драться" – сказал Энтони.

Видео нокаута

По теме
yellow-arrow
Нганну – о поражении от Джошуа: Это был чистый удар, просто не мой день
yellow-arrow
Фьюри уже планирует, как драться против Джошуа
yellow-arrow
Джошуа-Нганну: Видео адского нокаута от британца
Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости