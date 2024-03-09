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Джошуа - о победе над Нганну: Это особенность бокса, нужен лишь один удар в тяжелом весе
Королевский дивизион
DAZN
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) поделился своими впечатлениями от
"Это особенность бокса, нужен лишь один удар в тяжелом весе.
Нужно всегда искать лучшее. Что касается меня, я не знаю, выхожу ли я на свой пик, но я упорно работаю каждый день.
Кто знает, куда меня это приведет. Представьте себе, что через пять лет я больше не буду драться, все будет сказано и сделано. Поэтому я стараюсь максимально использовать эту возможность.
Я просто здесь, чтобы сразиться. Я собираюсь вернуться в свою клетку, закрыться, и меня выпустят снова драться. Я просто хочу драться" – сказал Энтони.
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