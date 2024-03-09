Нганну – о поражении от Джошуа: Это был чистый удар, просто не мой день

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (20-5) прокомментировал поражение в поединке против британца Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) на вечере бокса в Саудовской Аравии. Его слова цитирует mmafighting.com:

"Это был чистый удар. В самом деле, я его даже не почувствовал. Вот в чем суть нокаута. Ты не чувствуешь никакой боли. Вот откуда я знаю, что меня нокаутировали.

Простите, ребята, я подвел вас. Это было что-то особенное, потому что этот парень остановил меня. Он сделал то, чего не смог Тайсон Фьюри. Это был не мой день. Джошуа сегодня лучше меня. Это отстой, но это наша работа" – сказал камерунец.

Комментарий Джошуа