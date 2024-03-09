Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну – о поражении от Джошуа: Это был чистый удар, просто не мой день
Надо признавать свои ошибки
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (20-5) прокомментировал
"Это был чистый удар. В самом деле, я его даже не почувствовал. Вот в чем суть нокаута. Ты не чувствуешь никакой боли. Вот откуда я знаю, что меня нокаутировали.
Простите, ребята, я подвел вас. Это было что-то особенное, потому что этот парень остановил меня. Он сделал то, чего не смог Тайсон Фьюри. Это был не мой день. Джошуа сегодня лучше меня. Это отстой, но это наша работа" – сказал камерунец.
Популярное сейчас
- Джошуа-Нганну: Видео адского нокаута от британца
- Президент Лехии высказался о скандальном подписании Вьюнника
- Сборная Украины по биатлону финишировала девятой в мужской эстафете Кубка мира
- Названы гоннорары Нганну и Джошуа за бой
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО