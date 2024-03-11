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Леннокс Льюис: Усик – недооцененный боксер

Бокс

Экс-боксер поделился ожиданиями от боя с Фьюри

Леннокс Льюис: Усик – недооцененный боксер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от боя между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

"Трудно сказать. Я бы отдал преимущество Фьюри, но мне кажется, что даже сейчас Усик – недооцененный боксер. Так что будет интересно посмотреть, как Фьюри это преодолеет", – написал Льюис в комментариях в твиттере.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но из-за рассечения Тайсона новой датой боя выбрано 18 мая.

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