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Мухаммед Али будет внесён в Зал славы WWE

Бокс

Организация внесла в список легенду бокса

Мухаммед Али будет внесён в Зал славы WWE

Фото: Tribuna

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский боксёр и олимпийский чемпион 1960 года в весе до 81 кг Мухаммед Али будет внесён в Зал славы WWE. Об этом официально объявило руководство организации.

Мухаммед Али признаётся многими экспертами лучшим боксёром всех времён. Он выступал на профессиональном уровне в тяжёлом весе с 1960 по 1981 год. За это время он дважды смог стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом дивизионе — сначала в 1964-м и до 1966 года, а также в 1974-м и до 1978 года удерживал это звание.

Также Али смог побить таких именитых боксёров, как Джордж Форман, Сонни Листон, Джо Фрейзер, Кен Нортон, Джимми Янг, Флойд Паттерсон и многие другие. Также именно личность и образ Али послужили прототипом для персонажа Аполло Крида из фильма "Рокки".

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Мухаммад Али Мухаммед Али
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