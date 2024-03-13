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WBC назвала имя боксера, который встретится с победителем боя Усик - Фьюри

Бокс
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Сначала Фьюри нужно выйти на бой

WBC назвала имя боксера, который встретится с победителем боя Усик - Фьюри

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Всемерного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация готова санкционировать титульный поединок Энтони Джошуа с победителем пары Александра Усика и Тайсона Фьюри.

"WBC попросили о том, чтобы одобрить поединок за звание абсолютного чемпиона, и WBC согласился. Мы согласились на реванш, о котором был поставлен вопрос. Если не будет проблем с контрактами или промоутерами, мы совершенно точно согласимся на поединок Джошуа с победителем этого боя", — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

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Напомним, поединок Усика и Фьюри должен состояться 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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