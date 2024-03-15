Диллиан Уайт: Усик сложный боец, он показывал в боях, что он крут и может держать удары

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО), который запланирован на 18 мая в Саудовской Аравии.

— Следующая драма в супертяжёлом весе состоится 18 мая в поединке между Фьюри и Усиком. Кого вы поддерживаете в этом бою?

— Это сложный бой. Тяжёлый бой для прогноза, потому что с одной стороны будет Фьюри, а с другой — Усик. У Усика есть передвижение в ринге, у него есть сила удара. Усик сложный боец. Он показывал в боях, что он крут, он может держать удары. Он показал, что он на самом деле круче Тайсона Фьюри. Он более стойкий, чем Тайсон Фьюри, потому что Тайсон Фьюри падал и от более слабых ударов. А Усик держал их в боях.

У Фьюри есть размер и размах рук. У него также хорошая скорость и боксёрские способности, но он выйдет против того, у кого скорость выше. И Усик более точный боксёр, чем Фьюри. У Тайсона есть размер, неудобность и много уверенности. Я не знаю. Я без понятия. Это совсем нелёгкий бой для них обоих. Я вообще без понятия. Я не могу сказать — вот этот выиграет, а тот проиграет. Не могу. Я не знаю. Чем ближе бой, тем сложнее становится выбрать победителя.

— Значит, ваш прогноз — один из них победит?

— Конечно, один из них победит. На самом деле, у них может быть и ничья, или они оба могут сделать нокаут.

— После победы Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну Эдди Хирн заявил, что Джошуа сейчас лучший супертяж на планете, что немного странно, так как есть ещё Фьюри и Усик.

— Без неуважения, но Эдди — это человек Джошуа. Он всегда так говорил. Вы только узнали, что медведи ср*т в лесу? Он будет постоянно такое твердить. Эдди — промоутер Джошуа, и он делает хорошую работу. Но я не думаю, что это утверждение верно, потому что Усик побил его дважды подряд. Усик дерётся с Тайсоном Фьюри, и победитель этого боя будет лучшим супертяжем. Если Джошуа побьёт победителя, тогда он станет лучшим супертяжем. Но он не является им на текущую минуту. Я просто говорю вам как есть.

— Если Джошуа подерётся с Фьюри сегодня, кто будет фаворитом?

— Я не знаю. Смотря на крайнее выступление Фьюри против Нганну — тяжело судить. Что с того боя взять? Он нормально не тренировался, недооценил его. У Джошуа было 10 раундов, чтобы изучить Нганну. Я ничего не беру из обоих боёв. Джошуа нокаутировал Нганну всего за два раунда, а Фьюри прошёл с ним 10 раундов, что ты можешь взять из этого? Фьюри не большой панчер, он боксёр, он умелый неудобный боксёр. А Джошуа — сильный панчер. Фьюри выиграл решением, перебоксировал Нганну, а Джошуа нокаутировал. Это то, что они и должны были сделать. Реалистично бои так и должны были закончиться. Фьюри посылали в нокдауны уже много раз, почему все удивляются, что у Нганну это получилось. Тут нет никакого сюрприза.