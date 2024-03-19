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Райан Гарсия показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Хейни

Бокс

Поединок запланирован на 20 апреля

Райан Гарсия показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Хейни

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) продолжает подготовку к предстоящему поединку с чемпионом WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO).

Напомним, что бой состоится 20 апреля в США.

Райан Гарсия в апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

Девин Хейни в декабре 2022 года завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.

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