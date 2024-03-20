Сауль Альварес назвал сумму гонорара, за который он провел бы бой с Дэвидом Бенавидесом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес рассказал, что был бы готов провести поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом за гонорар от $ 150 млн до $ 200 млн.

"Если какой-нибудь промоутер предложит мне 150 или 200 миллионов долларов, тогда я буду драться хоть завтра. Это единственная причина, по которой я согласился бы на бой с ним", — приводит слова Альвареса на своей странице в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

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В последнем бою, который проходил осенью прошлого года, Альварес встречался с американцем Джермеллом Чарло. Бой завершился победой Сауля единогласным решением судей.