Тайсон Фьюри: Усику потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику, прикрепив кадры с тренировок украинца.

"Усик и его партнер похожи на толстых карликов. Тебе потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости", — написал Тайсон в на своей странице в инстаграме.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.