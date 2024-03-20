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Тайсон Фьюри: Усику потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости

Бокс

Британец слишком уверен в своих силах

Тайсон Фьюри: Усику потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику, прикрепив кадры с тренировок украинца.

"Усик и его партнер похожи на толстых карликов. Тебе потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости", — написал Тайсон в на своей странице в инстаграме.

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Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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