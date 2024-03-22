Тайсон Фьюри: Когда-то мне послали Кличко, а теперь Усика

Чемпион мира супертяжёлого веса по версии WBC британца Тайсона Фьюри (34-0, 24 КО) в интервью спортивному телеканалу Box Nation рассказал о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО).

“Когда у тебя такая вера, как у меня, — кто бы ни стоял против меня или какое бы оружие ни было на меня поднято — ничего не поможет. Я говорил это Уайлдеру в лицо, когда он рассказывал про идолов и богов. Нет никого другого. Я — избранный!”

“Вы помните последнего украинца, который убивал всех британцев? Владимир (Кличко)! И никто не мог побить его. И они послали Цыганского короля на пушечное мясо. Они думали, что я буду пушечным мясом. Я был зелёным, с большим ртом, молодым боксёром — и я ушёл со всеми титулами. Когда вы хотите увидеть лучшего, когда вы хотите увидеть босса в этом дивизионе, в этом спорте — пошлите меня! Мы выясним, кто из нас избранный. У меня есть вера, что это я. У Усика есть вера, что это он. Мы увидим, чья вера сильнее и крепче, потому что тот, кто верит больше всего, тот и победит. И это факт!”

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“Усик не любит удары по корпусу. Когда он пропустил удар от Дэниела Дюбуа, был наглухо вырублен ударом по корпусу — он валялся и дрожал на полу. Был ли это удар ниже пояса? Конечно же нет! Это был удар прямо в пояс, а его шорты были натянуты до сосков. Когда он пропустил, его шорты были вот здесь, на груди, и когда он встал, он их спустил вниз. Он постоянно жалуется рефери, что у соперника удары ниже пояса, когда таких ударов нет. Рефери дал ему все шансы в мире, ему можно было отсчитать “десять” 59 раз. Они не хотели плохого решения, потому что его страна сейчас воюет, и они стали на сторону человека, который на войне и угнетён”.

“Наклоняться вперёд вот так, как Джошуа, Дюбуа, Чисора, Уизерспун, чтобы он бил и уходил в сторону? Нет, я так делать не буду, и он по мне не попадёт, не так ли? Если он будет делать все свои штучки, эти “туда-сюда”… Я люблю их. Я даже придумал им название — гремучники. Дело вот в чём, он двигает своей головой вот так, а тело то не двигается. Так что продолжай двигать головой, а я ударю по корпусу. Мне вообще плевать с высокой колокольни, что он там хочет делать”.

“Я могу устроить ему злую драку, и тогда посмотрим, сможет ли он выстоять против 122-килограммового бойца, который громит его по корпусу. Я знаю, что я могу держать его удары, 95 кг или сколько он там весит. Но он не сможет сдержать 122-килограммового парня, который будет бомбить его, у которого вагон и маленькая тележка выносливости, что хоть продавай, и который может боксировать всю ночь в любом темпе. Я забью его! С той репутацией, которая у него после победы над Джошуа, я думаю, это будет сладкая победа”.