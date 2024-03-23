Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фроч: Усик намного превосходит Джошуа
Святая истина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, кого считает фаворитом в потенциальном третьем поединке Усик-Джошуа. Его слова цитирует Boxing Social:
"Я должен сказать Усик (выиграет третье сражение – прим). Он уже победил его дважды. Когда Усик нажимает на газ, увеличивает темп и быстроту работы, он доминирует. Этот бой не будет близким, Усик намного превосходит его.
Но это хороший вопрос, потому что Эй Джей очень хорошо выглядел против Нганну, который проводил свой второй, смешно звучит, бой.
Энтони смотрит своим противникам в глаза, наносит удары, идет вперед, поэтому он нокаутировал Нганну" – сказал Фроч.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
Популярное сейчас
- Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
- Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф
- СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
- Тайсон Фьюри: Когда-то мне послали Кличко, а теперь Усика
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО