Фроч: Усик намного превосходит Джошуа

Бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, кого считает фаворитом в потенциальном третьем поединке Усик-Джошуа. Его слова цитирует Boxing Social:

"Я должен сказать Усик (выиграет третье сражение – прим). Он уже победил его дважды. Когда Усик нажимает на газ, увеличивает темп и быстроту работы, он доминирует. Этот бой не будет близким, Усик намного превосходит его.

Но это хороший вопрос, потому что Эй Джей очень хорошо выглядел против Нганну, который проводил свой второй, смешно звучит, бой.

Энтони смотрит своим противникам в глаза, наносит удары, идет вперед, поэтому он нокаутировал Нганну" – сказал Фроч.