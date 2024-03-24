  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию

Бокс

Давайте поддержим

Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию

Наше Місто

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA Interсontinental, IBO International и WBO Interсontinental Вячеслав Узелков серьезно болен.

Нашему спортсмену врачи диагностировали тромб в сердце и гангрену ноги. Боксер срочно нуждается в операции, на которую нужно собрать большую сумму средств.

Реквизиты для помощи разместил на своей странице в Фейсбуке еще один бывший боксер Вячеслав Сенченко.

Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию - изображение 1

Давайте поможем боксеру, долгое время защищавшему честь нашего государства на международной арене! Желаем выздоровления Вячеславу!

По теме
yellow-arrow
Фроч: Усик намного превосходит Джошуа
yellow-arrow
Промоутер Фьюри рассказал, когда Тайсон выйдет на бой против Джошуа
yellow-arrow
Уайлдер и Чжилей работают над организацией поединка в июне
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости