Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию
Давайте поддержим
Наше Місто
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA Interсontinental, IBO International и WBO Interсontinental Вячеслав Узелков серьезно болен.
Нашему спортсмену врачи диагностировали тромб в сердце и гангрену ноги. Боксер срочно нуждается в операции, на которую нужно собрать большую сумму средств.
Реквизиты для помощи разместил на своей странице в Фейсбуке еще один бывший боксер Вячеслав Сенченко.
Давайте поможем боксеру, долгое время защищавшему честь нашего государства на международной арене! Желаем выздоровления Вячеславу!
Популярное сейчас
- Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта
- Сауль Альварес назвал сумму гонорара, за который он провел бы бой с Дэвидом Бенавидесом
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО