Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA Interсontinental, IBO International и WBO Interсontinental Вячеслав Узелков серьезно болен.

Нашему спортсмену врачи диагностировали тромб в сердце и гангрену ноги. Боксер срочно нуждается в операции, на которую нужно собрать большую сумму средств.

Реквизиты для помощи разместил на своей странице в Фейсбуке еще один бывший боксер Вячеслав Сенченко.