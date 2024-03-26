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Денис Беринчик высказался о предстоящем бое с Эмануэлем Наваррете

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Сейчас украинец готовится к поединку

Денис Беринчик высказался о предстоящем бое с Эмануэлем Наваррете

Getty Images / Global Images Ukraine

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Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик высказался о предстоящем бое во втором полулегком весе против Эмануэля Наваррете.

Напомним, что бой состоится 18 мая в Сан-Диего, США.

Денис Беринчик сейчас проходит подготовку со своей командой в Испании.

"Это мой первый бой в США. Для меня это вызов и большая мотивация показать себя в лучшей форме за океаном. Возможность боксировать в Америке у меня была еще во время участия в WSB в составе "Украинских атаманов". К сожалению, тогда не удалось это осуществить. Поэтому это для меня второй шанс и я им воспользуюсь".

"Соперник очень неудобный. К тому же, чемпион мира в трех весовых категориях. Достойный оппонент. Все увидим в ринге".
"Позади 2 месяца тренировочного лагеря. Была ОФП, была работа с гирями, плавание в больших бассейнах и многое другое. Сейчас мы перешли к спаррингам и продолжаем совершенствовать общую физическую форму".

"Планы на бой — выйти в ринг в хорошем настроении и отличной физической форме, чтобы получить пояс чемпиона мира", — сказал Беринчик.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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