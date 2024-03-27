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Александр Усик: С Бетербиевым было нелегко боксировать

Бокс

Украинец вспомнил о поединке на Олимпиаде

Александр Усик: С Бетербиевым было нелегко боксировать

Фото: USYK17

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) на своем YouTube-канале вспомнил бой с обладателем титулов WBC, WBO и IBF в полутяжелом дивизионе Артуром Бетербиевым.

"Я боксировал с ним в категории 81 килограмм. В калининграде был Турнир четырех. Я не помню, было уже три по три или еще четыре по две. Это был 2007-й или 2008 год. И мы там приехали все вообще налегке. Я хорошо с ним отбоксировал, но проиграл. И потом мы второй раз встретились на чемпионате мира. Там была моя победа. И дальше мы еще встретились на Олимпиаде. Я хочу сказать, что это очень хороший боксер с тяжелым ударом, с темпом, и с ним было нелегко боксировать. С ним нужно уметь боксировать. Не нужно бояться этого прессинга, который он делает".

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Александр Усик Артур Бетербиев
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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