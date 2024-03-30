Богачук – о бое Усик-Фьюри: Александр выиграет, Тайсону пора на пенсию

Украинский боксер Сергей Богачук (23-1; 23 КО) перед своим поединком за титул временного чемпиона мира по версии WBC рассказал, кого считает фаворитом в бою Усик-Фьюри. Его слова цитирует champion.ua:

– Украинцы в течение 2,5 месяцев проведут 5 чемпионских поединков. Вы начнете эту серию, которую продолжат Усик, Беринчик, Ломаченко и Гвоздик. Какие шансы у наших ребят в чемпионских боях?

– Труднее всего будет Беринчику. Это его первое выездное чемпионское сражение в США. Здесь совсем другое время, климат. Денису нужно будет отбоксировать 12 раундов с качественным соперником. Боксерский вечер организует компания его оппонента. Нужно акклиматизироваться, найти правильных спарринг-партнеров. Но, думаю, Беринчик это выдержит. Надеюсь, выиграет бой и чемпионский титул.

У Ломаченко большой опыт. Он восторжествует. Усик тоже выигрывает. Тайсону Фьюри пора уходить на пенсию. Он уже засиделся. Для Усика это важнейшая битва в жизни, к которой он шел все время. Думаю, он обыграет британца. А может, засыплет его ударами и нокаутирует, как было с еще одним британцем Тони Билзю в Манчестере 5 лет назад.

Гвоздик будет очень интересный бой. Бенавидеса помню, еще когда он приезжал на спарринги к Головкину. Тогда американец был молод, немного сыроват. Сейчас стал намного более опытным. Александру придется сдать тяжелый экзамен. Но в боксе ты смотришься в ринге настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник. Гвоздик может переиграть Бенавидеса. Мы, кстати, часто обсуждаем боксёрские поединки с женой. Она глубоко в теме – сказал Богачук.