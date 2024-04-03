Названа стоимость PPV-трансляции боя Хэйни - Гарсия

Стала известна цена билетов на бой чемпиона WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни и американского боксера Райана Гарсии.

Напомним, что поединок состоится 20 апреля.

По информации журналиста Майкла Бенсона, бой будет показан в прямом эфире на DAZN PPV в Великобритании и цена составит 19,99 фунтов стерлингов (988,90 грн).