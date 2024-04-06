Богачук: Мне нужны чемпионы, мне нужны лучшие боксеры

Украинский боксер, временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1; 23 КО) рассказал о своих дальнейших планах. Его слова цитирует boxingscene.com:

"Я не знаю кто следующий. Мне нужны чемпионы. Мне нужны самые лучшие боксеры. Я должен сразиться с лучшими бойцами. Мне нужны титулы. Мне нужны все титулы.

Я не чувствую себя чемпионом, не знаю почему. Возможно, это произойдет позже, когда буду владеть четырьмя титулами. Я хочу драться в Украине, но сейчас это невозможно из-за войны. Я хочу показать украинцам свой бокс" – сказал украинец.