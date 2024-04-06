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Богачук: Мне нужны чемпионы, мне нужны лучшие боксеры
Надо сражаться за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1; 23 КО) рассказал о своих дальнейших планах. Его слова цитирует boxingscene.com:
"Я не знаю кто следующий. Мне нужны чемпионы. Мне нужны самые лучшие боксеры. Я должен сразиться с лучшими бойцами. Мне нужны титулы. Мне нужны все титулы.
Я не чувствую себя чемпионом, не знаю почему. Возможно, это произойдет позже, когда буду владеть четырьмя титулами. Я хочу драться в Украине, но сейчас это невозможно из-за войны. Я хочу показать украинцам свой бокс" – сказал украинец.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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