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Джошуа пока не знает, с кем проведет следующий поединок

Бокс
Обновлено

Стратегическая неопределенность

Джошуа пока не знает, с кем проведет следующий поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) рассказал, что после победы над Фрэнсисом Нганну (20-5) его команда пока не знает, кто станет их следующим соперником. Слова "Эй-Джея" цитирует DAZN:

"Не знаю, с кем буду драться следующим. Но говорят, что нужно потерпеть, пока состоится бой Усика с Фьюри за все титулы.

И потом, как только это будет сделано – надеюсь, смогу выбить дверь и получить свой шанс" – сказал Энтони.

Напомним, что ранее Хирн рассказал о будущем Джошуа.

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