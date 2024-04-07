Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа пока не знает, с кем проведет следующий поединок
Стратегическая неопределенность
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) рассказал, что после победы над Фрэнсисом Нганну (20-5) его команда пока не знает, кто станет их следующим соперником. Слова "Эй-Джея" цитирует DAZN:
"Не знаю, с кем буду драться следующим. Но говорят, что нужно потерпеть, пока состоится бой Усика с Фьюри за все титулы.
И потом, как только это будет сделано – надеюсь, смогу выбить дверь и получить свой шанс" – сказал Энтони.
Напомним, что ранее Хирн
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 25 лет назад Динамо сыграло в полуфинале ЛЧ. Хорошо помните выступление киевлян в ЛЧ 1998/99? Квиз от UA-Футбол
- Атлетик Бильбао в серии пенальти выиграл Кубок Испании-2024
- Трубин – один из худших игроков матча Спортинг – Бенфика по оценкам статистических порталов
- Майк Тайсон отреагировал на критику после оглашения боя с Джейком Полом
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн