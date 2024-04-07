Джошуа пока не знает, с кем проведет следующий поединок

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) рассказал, что после победы над Фрэнсисом Нганну (20-5) его команда пока не знает, кто станет их следующим соперником. Слова "Эй-Джея" цитирует DAZN:

"Не знаю, с кем буду драться следующим. Но говорят, что нужно потерпеть, пока состоится бой Усика с Фьюри за все титулы.

И потом, как только это будет сделано – надеюсь, смогу выбить дверь и получить свой шанс" – сказал Энтони.