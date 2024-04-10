Промоутер Александр Красюк (K2 Promotions) в интервью vRINGe рассказал, что заметил потенциал в украинском супертяже Александре Усике (21-0, 14 КО).

"Я сидел на трибунах в Лондоне на финале Олимпиады. Послушайте, человек танцует гопак на олимпийском ринге! Можно или нельзя? Запрещено ли правилами? — Пофиг! Он танцует! Не только я это заметил сразу же. Он же сразу после Олимпиады подписал контракт с МТС и "висел" на всех бордах Украины. По всем телеканалам Усик был. Почему? Потому что людям видно, что это очень привлекательный господин".

"А его фраза Айм фил, Айм вери фил... Это же шедевр! Он же это неумышленно сказал. И когда мы зашли после взвешивания, наш катмен Расс Анбер начал объяснять Усику, что это неправильно: "Алекс, нот гуд! Нот коррект!" Но мы потом подумали и придумали, что эту фразу надо патентовать, потому что она "залетела" в массы очень хорошо".

"Такие, как он — это Мухаммед Али. Что бы он ни сделал, это уже трендсеттер (законодатель моды). Это и есть харизма! В чистом виде".