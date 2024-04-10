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Александр Красюк: Такие, как Усик — это Мухаммед Али

Бокс
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Промоутер высказался о потенциале украинца

Александр Красюк: Такие, как Усик — это Мухаммед Али

Фото: kamp-sport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Александр Красюк (K2 Promotions) в интервью vRINGe рассказал, что заметил потенциал в украинском супертяже Александре Усике (21-0, 14 КО).

"Я сидел на трибунах в Лондоне на финале Олимпиады. Послушайте, человек танцует гопак на олимпийском ринге! Можно или нельзя? Запрещено ли правилами? — Пофиг! Он танцует! Не только я это заметил сразу же. Он же сразу после Олимпиады подписал контракт с МТС и "висел" на всех бордах Украины. По всем телеканалам Усик был. Почему? Потому что людям видно, что это очень привлекательный господин".

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"А его фраза Айм фил, Айм вери фил... Это же шедевр! Он же это неумышленно сказал. И когда мы зашли после взвешивания, наш катмен Расс Анбер начал объяснять Усику, что это неправильно: "Алекс, нот гуд! Нот коррект!" Но мы потом подумали и придумали, что эту фразу надо патентовать, потому что она "залетела" в массы очень хорошо".

"Такие, как он — это Мухаммед Али. Что бы он ни сделал, это уже трендсеттер (законодатель моды). Это и есть харизма! В чистом виде".

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