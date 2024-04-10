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Красюк: Когда мы приехали в Лос-Анджелес на шоу Хопкинса, Усик на английском говорил несколько слов

Бокс
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Промоутер украинца вспомнил дебют Александра

Красюк: Когда мы приехали в Лос-Анджелес на шоу Хопкинса, Усик на английском говорил несколько слов

фото - ringside24.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Александр Красюк в интервью vRINGe рассказал о дебюте украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) в США.

"Когда мы приехали в Лос-Анджелес на это шоу Хопкинса, чтобы представить Усика американской публике, Александр на английском говорил несколько слов. Даже ещё Айм Фил (I’m Feel) не говорил. Он тогда ещё только готовился сказать Айм Вери Фил".

"И вот тогда, перед длинным и нудным выступлением Хопкинса, на сцену приглашают Усика. Выходит Усик и говорит: “Хэллоу эврибади! Айм Александр Усик. Си ю сатурдей найт!” (Hello everybody. I’m Alexander Usyk. See You Saturday night). Всё. Просто нужно было что-то сказать, как-то представиться. Он тогда английским не владел. Даже приблизительно. Это сейчас он может вещать, интервью давать".

"Я смотрю на реакцию зала, — продолжает промоутер. — Сидят журналисты, обычные люди, пишущая братия. И у них аж слюна капает. Ну, то есть... Вышел человек. Не сказал ничего. А они сидят, и все вместе его взглядом провожают, когда он уходит со сцены. Это и есть харизма! В чистом виде".

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