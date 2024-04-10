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Тайсон Фьюри: Я получил свое секретное оружие перед боем с Усиком
Британец поделился ожиданиями от боя
Фото: Sporting News
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал, что поможет ему справиться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).
Напомним, что поединок запланирован на 18 мая.
"Я тренируюсь тяжело, очевидно, что я в фантастической форме, очевидно. Нет места для ошибок, нет места для неправильных тренировок.
В действительности я провожу фантастический тренировочный лагерь. Никаких жалоб, работаю очень тяжело, на этот раз мой отец в лагере, так что я получил свое секретное оружие. Больше ничего не могу сделать", – заявил Фьюри.
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