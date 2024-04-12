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Билеты на бой Усика и Фьюри снова поступили в продажу

Бокс
Обновлено

Бой состоится 18 мая

Билеты на бой Усика и Фьюри снова поступили в продажу

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Билеты на бой между украинским чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) снова поступили в продажу.

Стоимость билетов - от 70 саудовских риялов (около 735 гривен).

Напомним, поединок Усика и Фьюри изначально должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за рассечения на спарринге Фьюри был вынужден отказаться от выступления и бой перенесли на 18 мая.

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