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Билеты на бой Усика и Фьюри снова поступили в продажу
Бой состоится 18 мая
Фото: Queensberry Promotions
Билеты на бой между украинским чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) снова поступили в продажу.
Стоимость билетов - от 70 саудовских риялов (около 735 гривен).
Напомним, поединок Усика и Фьюри изначально должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за рассечения на спарринге Фьюри был вынужден отказаться от выступления и бой перенесли на 18 мая.
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