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Красюк: Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт
Александр Усик выйдет в ринг с Тайсоном Фьюри 18 мая
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика прокомментировал слова саудовского министра Турки Аль аш-Шейха, который назвал британских боксеров лучшими в мире.
"Он назвал британцев лучшими боксерами в мире. Но он опустил тот факт, что будущий абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт. Господин Аль аш-Шейх — большой фанат бокса и достойный человек. Выбирать фаворита главного боя века — это его право. Мы уважаем его. Но выбор судей будет основан на взаимном согласии", — цитирует Красюка WBN.
Напомним, противостояние Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде.
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