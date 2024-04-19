  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк: Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк: Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт

Бокс

Александр Усик выйдет в ринг с Тайсоном Фьюри 18 мая

Красюк: Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт

Фото: kamp-sport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика прокомментировал слова саудовского министра Турки Аль аш-Шейха, который назвал британских боксеров лучшими в мире.

"Он назвал британцев лучшими боксерами в мире. Но он опустил тот факт, что будущий абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт. Господин Аль аш-Шейх — большой фанат бокса и достойный человек. Выбирать фаворита главного боя века — это его право. Мы уважаем его. Но выбор судей будет основан на взаимном согласии", — цитирует Красюка WBN.

Напомним, противостояние Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде.

По теме
yellow-arrow
Райан Гарсия: У меня есть супер план на бой с Хэйни
yellow-arrow
Дюбуа: Если Хргович собирается уйти на пенсию, то я отправлю его туда
yellow-arrow
Дюбуа: Что бы ни случилось, я надеюсь на победу Фьюри в бою с Усиком
Александр Усик Александр Красюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости