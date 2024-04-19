Красюк: Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика прокомментировал слова саудовского министра Турки Аль аш-Шейха, который назвал британских боксеров лучшими в мире.

"Он назвал британцев лучшими боксерами в мире. Но он опустил тот факт, что будущий абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет украинский паспорт. Господин Аль аш-Шейх — большой фанат бокса и достойный человек. Выбирать фаворита главного боя века — это его право. Мы уважаем его. Но выбор судей будет основан на взаимном согласии", — цитирует Красюка WBN.

Напомним, противостояние Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде.