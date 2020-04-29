Боец UFC на съемках покалечила звезду Голливуда

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко по время съемок фильма «Справедливость» перестаралась и нанесла тяжелые травмы известной актрисе. Тем не менее, Берри не держит зла на Шевченко.

"Я сломала кое-что на съемках. Все нормально, в такие моменты мне всегда бывает больно. Я понимаю, что когда вы делаете тяжелую работу, то вам обязательно будет больно. Когда вы делаете сами трюки, то обязательно получите травму.

В этом фильме я сражалась с настоящей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко. Она должна была нанести несколько настоящих ударов, и моя задача заключалась в том, чтобы их получить. Из-за этого я действительно сломала несколько костей. Она чудовище, но я не могла получить лучшего учителя, лучшего сценического товарища, лучшего боевого партнера", - говорит Берри.

Валентина Шевченко отметила, что на съемках тренировалась с Берри по четыре часа в день. Боец UFC также похвалила актрису за превосходную форму и назвала ее «очень конкурентоспособной по отношению к девочкам в UFC».