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В UFC рассказали, когда Хабиб может подраться с Гэтжи

Единоборства
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В UFC рассказали, когда Хабиб может подраться с Гэтжи
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Накануне на UFC 249 Джастин Гэтжи техническим нокаутом неожиданно прервал 8-летнюю беспроигрышную серию Тони Фергюсона и стал новым временным чемпионом в легком весе. Полноценным титулом в этой весовой категории владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что титульная схватка между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже через несколько месяцев.

"Хабиб писал, что может провести бой уже летом. На следующей неделе мы вернемся в штаб-квартиру в Лас-Вегас и определимся, как организовать бой как можно скорее", - сказал Уайт на пресс-конференции, посвященной UFC 249.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фергюсон получил страшную травму после боя с Гэтжи.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи
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