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Жан Беленюк поздравил мир с днем борьбы. Фото
Мощь в одном снимке
Украинский борец, чемпион мира Жан Беленюк поздравил мир с днем борьбы. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"23 мая - Всемирный день борьбы.
Боритесь - поборете!"
Напомним, что ранее Элина Свитолина сделала субботний мейк-ап.
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