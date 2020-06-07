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Дарья Билодид: Как же я ждала настоящего и теплого лета, наконец-то, кайф. Фото

Единоборства
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Украинка невероятная

Дарья Билодид: Как же я ждала настоящего и теплого лета, наконец-то, кайф. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками летним фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей официальной странице в Instagram:

"Как же я ждала настоящего и теплого лета. Наконец. Кайф"

Дарья Билодид: Как же я ждала настоящего и теплого лета, наконец-то, кайф. Фото - изображение 1Дарья Билодид: Как же я ждала настоящего и теплого лета, наконец-то, кайф. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Билодид выражала надежду на скорое возвращение после карантина.

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В статье: Дарья Билодид
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