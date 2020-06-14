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Дос Аньос предложил Конору новый бой: Давай сделаем это, я тот парень, который тебе нужен

Единоборства
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Ирландец завершил карьеру

Дос Аньос предложил Конору новый бой: Давай сделаем это, я тот парень, который тебе нужен
UA-Футбол
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Бразильский боец ​​UFC Рафаэль Дос Аньос предложил ирландцу Конору Макгрегору, который недавно объявил о завершении карьеры, провести бой. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Давай сделаем это, Конор! Если ты ищешь бой, то я тот парень, который тебе нужен.

Легкий, промежуточный, полусредний вес - ты знаешь, что я всегда в игре. К черту дерьмо по поводу твоего ухода" - сказал он.

Напомним, что бой Макгрегор - Дос Аньос должен был состояться еще в 2016 году, но из-за травмы бразильца его отменили.

Отметим, что ранее Дана Уайт отреагировал на стрельбу в Сан-Антонио.

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В статье: Конор Макгрегор
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