Дос Аньос предложил Конору новый бой: Давай сделаем это, я тот парень, который тебе нужен

Бразильский боец ​​UFC Рафаэль Дос Аньос предложил ирландцу Конору Макгрегору, который недавно объявил о завершении карьеры, провести бой. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Давай сделаем это, Конор! Если ты ищешь бой, то я тот парень, который тебе нужен.

Легкий, промежуточный, полусредний вес - ты знаешь, что я всегда в игре. К черту дерьмо по поводу твоего ухода" - сказал он.

Напомним, что бой Макгрегор - Дос Аньос должен был состояться еще в 2016 году, но из-за травмы бразильца его отменили.

Отметим, что ранее Дана Уайт отреагировал на стрельбу в Сан-Антонио.