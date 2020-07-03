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Умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова

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Он тяжело болел в последнее время.

Умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова
Новина українською

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова отец действующего чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов сегодня скончался от коронавируса. Об этом первым сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Проблемы со здоровьем у 57-летнего Абдулманапа начались в конце апреля, когда его госпитализировали с пневмонией. Вскоре состояние Нурмагомедова-старшего ухудшилось, его перевезли в один из военных госпиталей Москвы, где у отца Хабиба обнаружили коронавирус.

В середине мая Абдулманап перенес операцию на сердце, позже Хабиб в Instagram сообщал, что его отец преодолел последствия коронавируса, но все еще находится в тяжелом состоянии.

Абдулманап Нурмагомедов помимо сына за тренерскую карьеру воспитал около 20 чемпионов мира по боевому самбо.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов
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