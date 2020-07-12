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UFC 249. Усман победил Масвидаля единогласным решением судей

Единоборства
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Результаты вечера UFC

UFC 249. Усман победил Масвидаля единогласным решением судей
UA-Футбол
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В главном бою вечера UFC 249, состоявшегося на "Бойцовском острове" в Абу-Даби между собой сошлись чемпион в полусреднем дивизионе Камару Усман (17-1) и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль (35-14).

В довольно скучном поединке оба бойца выглядели не на уровне суперзвезд. Масвидалю удался лишь первый раунд, когда он мог противостоять своему оппоненту на равных. Другие четыре периода Усман был на голову сильнее своего соперника, хотя очень активными его действия также не назовешь. Он зажимал своего оппонента у сетки, пробивал удары по корпусу, топтал ноги и пытался подловить противника на ударе плечом.

В итоге решение судей 50-45; 50-45; 49-46 в пользу Усмана никого не удивило.

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В статье: UFC Камара Усман
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