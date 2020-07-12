  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Комментарии Масвидаля и Усмана после поединка UFC 251
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комментарии Масвидаля и Усмана после поединка UFC 251

Единоборства
(1 голосов)

Комментарии бойцов

Комментарии Масвидаля и Усмана после поединка UFC 251
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (17-1) прокомментировал результат боя против Хорхе Масвидаля (35-14). Его слова цитирует пресс-служба UFC:

"Хорхе - жесткий парень и я отдаю ему должное за это, но я на несколько уровней лучше. Когда нужно было я боксировал, когда нужно было переводить, я переводил его на землю", - рассказал он.

Также по поводу боя высказался и Масвидаль:

"Я чувствую, что подвел много людей. Это было дерьмовое выступление", - сказал он.

Результат боя Ян - Альдо вы можете посмотреть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC Камара Усман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...