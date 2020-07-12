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Комментарии Масвидаля и Усмана после поединка UFC 251
Комментарии бойцов
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (17-1) прокомментировал результат боя против Хорхе Масвидаля (35-14). Его слова цитирует пресс-служба UFC:
"Хорхе - жесткий парень и я отдаю ему должное за это, но я на несколько уровней лучше. Когда нужно было я боксировал, когда нужно было переводить, я переводил его на землю", - рассказал он.
Также по поводу боя высказался и Масвидаль:
"Я чувствую, что подвел много людей. Это было дерьмовое выступление", - сказал он.
Результат боя Ян - Альдо вы можете посмотреть здесь.