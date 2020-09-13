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Жан Беленюк поздравил всех с днем физической культуры и спорта. Фото
Поздравления от чемпиона
Чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником физической культуры и спорта. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее полуфиналиста US Open
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