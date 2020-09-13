Жан Беленюк поздравил всех с днем физической культуры и спорта. Фото

Чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником физической культуры и спорта. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов.