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Жан Беленюк поздравил всех с днем физической культуры и спорта. Фото

Единоборства
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Поздравления от чемпиона

Жан Беленюк поздравил всех с днем физической культуры и спорта. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником физической культуры и спорта. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов.

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В статье: Жан Беленюк
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