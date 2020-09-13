Дана Уайт: Конор ушел в отставку, я с ним не разговаривал

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию об аресте экс-чемпиона организации, ирландца Конора Макгрегора. Его слова цитирует ESPN:

"Ничего не знаю об этом. Услышал от журналистов о том, что случилось. Конор ушел в отставку. Я с ним не разговаривал. Уверен, что он не нуждается в моей помощи или совете. Если бы он это сделал, то мог и позвонить.

Я не защищаю Конора и не знаю достаточно о том, что случилось, но его жизнь стала полным безумием после того, как он стал мегапопулярными, и его появления на публике постоянно провоцируют всякие безумные вещи" - сказал он.