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Дана Уайт: Конор ушел в отставку, я с ним не разговаривал

Единоборства
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Комментарий специалиста

Дана Уайт: Конор ушел в отставку, я с ним не разговаривал
UA-Футбол
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию об аресте экс-чемпиона организации, ирландца Конора Макгрегора. Его слова цитирует ESPN:

"Ничего не знаю об этом. Услышал от журналистов о том, что случилось. Конор ушел в отставку. Я с ним не разговаривал. Уверен, что он не нуждается в моей помощи или совете. Если бы он это сделал, то мог и позвонить.

Я не защищаю Конора и не знаю достаточно о том, что случилось, но его жизнь стала полным безумием после того, как он стал мегапопулярными, и его появления на публике постоянно провоцируют всякие безумные вещи" - сказал он.

Напомним, что ранее полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов.

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В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт
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