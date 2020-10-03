  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. На стиле: Дарья Билодид поделилась с болельщиками очередной порцией впечатляющих снимков
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На стиле: Дарья Билодид поделилась с болельщиками очередной порцией впечатляющих снимков

Единоборства
(1 голосов)

Украинка отдала предпочтение черному

На стиле: Дарья Билодид поделилась с болельщиками очередной порцией впечатляющих снимков
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками очередной порцией фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

????????Which photo do you like the most?1,2,3,4 or 5?)

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Напомним, что ранее в МБК "Николаев" произошла вспышка COVID-19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Билодид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...