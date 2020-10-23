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Нурмагомедов и Гэтжи взвесились перед боем на UFC 254

Единоборства
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Скоро все произойдет

Нурмагомедов и Гэтжи взвесились перед боем на UFC 254
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи прошли обязательную процедуру взвешивания перед субботним боем.

Оба бойца вложились в лимит весовой категории, показав одинаковый вес – 70,3 кг. Нурмагомедов выглядел полностью истощенным из-за весогонки, ему пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес. У временного чемпиона проблем на взвешивании не возникло.

Бой Нурмагомедов – Гэтжи пройдет в Абу-Даби и станет главным событием вечера UFC.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи
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