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Нурмагомедов и Гэтжи взвесились перед боем на UFC 254
Скоро все произойдет
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи прошли обязательную процедуру взвешивания перед субботним боем.
Оба бойца вложились в лимит весовой категории, показав одинаковый вес – 70,3 кг. Нурмагомедов выглядел полностью истощенным из-за весогонки, ему пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес. У временного чемпиона проблем на взвешивании не возникло.
OFFICIAL: Khabib & Gaethje make championship weight for #UFC254— UFC (@ufc) October 23, 2020
[ Oct 24 - Main Card at 2pmET: https://t.co/J0b14mXFgS ] pic.twitter.com/aIdwU1Z5H6
Бой Нурмагомедов – Гэтжи пройдет в Абу-Даби и станет главным событием вечера UFC.
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