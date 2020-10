Нурмагомедов и Гэтжи взвесились перед боем на UFC 254

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи прошли обязательную процедуру взвешивания перед субботним боем.

Оба бойца вложились в лимит весовой категории, показав одинаковый вес – 70,3 кг. Нурмагомедов выглядел полностью истощенным из-за весогонки, ему пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес. У временного чемпиона проблем на взвешивании не возникло.

OFFICIAL: Khabib & Gaethje make championship weight for #UFC254



[ Oct 24 - Main Card at 2pmET: https://t.co/J0b14mXFgS ] pic.twitter.com/aIdwU1Z5H6