  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Белодед признана лучшей дзюдоисткой двухлетия в мире
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белодед признана лучшей дзюдоисткой двухлетия в мире

Единоборства
(1 голосов)

Поздравления украинке

Белодед признана лучшей дзюдоисткой двухлетия в мире
Новина українською

Международная федерация дзюдо назвала Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой мира в 2019-2020 годах.

Белодед в прошлом году в категории до 48 кг стала чемпионкой мира и Европы. Также в активе 20-летней украинки золото Европейских игр в Минске.

В этом году Дарья перешла в весовую категорию до 52 кг. В Будапеште на турнире Grand Slam украинка потерпела первое поражение за полтора года, после чего отказалась от выступления на чемпионате Европы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук признана лучшей спортсменкой года в Украине по версии журналистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: дзюдо Дарья Белодед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...