Белодед признана лучшей дзюдоисткой двухлетия в мире

Международная федерация дзюдо назвала Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой мира в 2019-2020 годах.

Белодед в прошлом году в категории до 48 кг стала чемпионкой мира и Европы. Также в активе 20-летней украинки золото Европейских игр в Минске.

В этом году Дарья перешла в весовую категорию до 52 кг. В Будапеште на турнире Grand Slam украинка потерпела первое поражение за полтора года, после чего отказалась от выступления на чемпионате Европы.