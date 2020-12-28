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Белодед признана лучшей дзюдоисткой двухлетия в мире
Поздравления украинке
Международная федерация дзюдо назвала Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой мира в 2019-2020 годах.
Белодед в прошлом году в категории до 48 кг стала чемпионкой мира и Европы. Также в активе 20-летней украинки золото Европейских игр в Минске.
В этом году Дарья перешла в весовую категорию до 52 кг. В Будапеште на турнире Grand Slam украинка потерпела первое поражение за полтора года, после чего отказалась от выступления на чемпионате Европы.
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