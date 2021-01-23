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Макгрегор - Порье: когда и где смотреть онлайн супербок UFC

Единоборства
(1 голосов)

Где в Украине покажут бой?

Макгрегор - Порье: когда и где смотреть онлайн супербок UFC
UA-Футбол
Новина українською

Конор Магрегор возвращается в октагон поединком против Дастина Порье. Соперники ранее уже встречались в 2014 году, и тогда быструю победу ещё в первом раунде одержал ирландец.

Это будет не титульный бой, но победитель поединка получит шанс уже в следующий раз побороться за чемпионский титул в лёгком весе. Интересно, не завершит ли Макгрегор в очередной раз карьеру ещё до чемпионского боя в случае своей победы этой ночью?

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Макгрегор и Порье начнут свою схватку ранним утром 24 января. Начало запланировано на 5:00 по Киеву.

Бой Макгрегор - Порье в прямом эфире в Украине смотрите на телеканале Setanta Sports. В интернете один из главных файтов начала года вы можете увидеть на ОТТ-платформах, которые транслируют канал: MEGOGO, sweet.tv, oll.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ и другие.

Следить за всеми событиями и последними новостями вокруг боя вы можете на сайте UA-Футбол в разделе "Единоборства". Если ві не сможете увидеть поединок, в воскресенье с утра вы сможете почитать на UA-Футбол обзор поединка, а также ознакомиться с мнением бойцов и увидеть видео дуэли.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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