Макгрегор - Порье: когда и где смотреть онлайн супербок UFC

Конор Магрегор возвращается в октагон поединком против Дастина Порье. Соперники ранее уже встречались в 2014 году, и тогда быструю победу ещё в первом раунде одержал ирландец.

Это будет не титульный бой, но победитель поединка получит шанс уже в следующий раз побороться за чемпионский титул в лёгком весе. Интересно, не завершит ли Макгрегор в очередной раз карьеру ещё до чемпионского боя в случае своей победы этой ночью?

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Макгрегор и Порье начнут свою схватку ранним утром 24 января. Начало запланировано на 5:00 по Киеву.

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