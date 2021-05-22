Де Ла Хойя бросил вызов на бой Дане Уайту

Легендарный экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя бросил вызов главе UFC Дане Уайту и призвал того выйти на поединок. Связано это с тем, что последний запретил своему подопечному Джорджу Сент-Пьеру выйти на ринг против Оскара. Соответствующий пост мексиканец опубликовал в Твиттер:

"Дейна Уайт, прекращай мешать Джорджу Сент-Пьеру драться. Как насчет того, чтобы выйти в ринг, маленькая с*чка. А после того как я надрал бы тебе зад, я подрался бы с настоящим мужчиной" - сказал он.