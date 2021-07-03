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Овладел новым видом спорта: Беленюк проводит выходные на вейкборде. Фото
Украинец отдыхает
Украинский чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк проводит выходные на воде, осваивая новый для себя вид спорта. Соответствующее фото наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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