Дастин Порье о реванше с Макгрегором: Я принял это решение достаточно легко

Экс-чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (27-6) рассказал, почему согласился дать матч-реванш ирландцу Конору Макгрегору (22-5) вместо того, чтобы выйти на полноценный титульный поединок. Его слова цитирует ESPN:

"Я принял это решение довольно легко. Если я лучший в мире, то выйду, побью Конора, а потом буду драться за титул. Так что, скажем так, я удвоил ставку на самого себя. Я азартный парень и верю в свои навыки в боях.

Не знаю, насколько вам интересно углубиться в детали моего контракта, но если бы я дрался за пояс, то не получил бы процент с pay-per-view и не заработал бы даже треть того, что получу за этот поединок. Так что в этом не было смысла. Это моя работа. Если я заработаю в 5-10 раз больше бой с Конором, то, как я сказал, я отец, муж, и у меня есть свои приоритеты" - сказал он.