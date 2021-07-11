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Ответила на хамство: Жена Порье показала Макгрегору средний палец после боя. Фото
По заслугам
Супруга американского бойца UFC Дастина Порье (28-6) Джулия после
Ранее Макгрегор следующим образом высказался о второй половине своего оппонента:
"Твоя жена пишет мне в личные сообщения! Эй, детка, черкни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. С*ка ты неверная"
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