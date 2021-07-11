Ответила на хамство: Жена Порье показала Макгрегору средний палец после боя. Фото

Супруга американского бойца UFC Дастина Порье (28-6) Джулия после победы своего мужа над ирландцем Конором МакГрегором (22-6) показала последнему средний палец прямо в ринге.

Ранее Макгрегор следующим образом высказался о второй половине своего оппонента:

"Твоя жена пишет мне в личные сообщения! Эй, детка, черкни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. С*ка ты неверная"