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Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон
Скорее всего, это произойдет в 2022 году
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о восстановлении после перелома ноги, который он получил в бою с Дастином Порье.
"Вернусь в 2022-м. Я быстро иду на поправку, работая с лучшей командой.
Вернусь в кратчайшие сроки!" – написал Конор в своём "твиттере".
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.
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