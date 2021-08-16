Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о восстановлении после перелома ноги, который он получил в бою с Дастином Порье.

"Вернусь в 2022-м. Я быстро иду на поправку, работая с лучшей командой.

Вернусь в кратчайшие сроки!" – написал Конор в своём "твиттере".

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.