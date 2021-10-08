Сборная Украины по борьбе финишировала в топ-4 чемпионата мира

Женская сборная Украины по спортивной борьбе попала в топ-4 на чемпионате мира в Осло.

Наши спортсменки завоевали одну бронзу, а также заняли четыре пятых места. Единственную медаль на турнире одержала 18-летняя Александра Хоменец.