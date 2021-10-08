Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по борьбе финишировала в топ-4 чемпионата мира
Наша команда достойно представила страну
фото - prosportua.com
Женская сборная Украины по спортивной борьбе попала в топ-4 на чемпионате мира в Осло.
Наши спортсменки завоевали одну бронзу, а также заняли четыре пятых места. Единственную медаль на турнире одержала 18-летняя Александра Хоменец.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Так будет всегда". Петраков очень сухо и холодно пообщался с журналистами
- Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно
- В матче с Парагваем Месси допустил восемнадцать потерь мяча
- Американский боец умер спустя 6 недель после поражения нокаутом
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...