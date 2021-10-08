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Сборная Украины по борьбе финишировала в топ-4 чемпионата мира

Единоборства
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Наша команда достойно представила страну

Сборная Украины по борьбе финишировала в топ-4 чемпионата мира

фото - prosportua.com

Новина українською

Женская сборная Украины по спортивной борьбе попала в топ-4 на чемпионате мира в Осло.

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Наши спортсменки завоевали одну бронзу, а также заняли четыре пятых места. Единственную медаль на турнире одержала 18-летняя Александра Хоменец.

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В статье: женская сборная Украины по борьбе
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