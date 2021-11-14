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Каратэ. Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира

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Каратэ. Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира

фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по каратэ объявила состав на чемпионат мира 2021, который состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов – городе Дубаи.

Итак, представлять наше государство на мировом первенстве будут:

Ката

Ярослав Федоров

Кристина Веник

Кумите

Никита Филиппов (до 60 кг)

Игнат Пак (до 67 кг)

Станислав Горуна (до 75 кг)

Валерий Чеботарь (до 84 кг)

Ризван Талибов (от 84 кг)

Екатерина Кривая (до 50 кг)

Анжелика Терлюга (до 55 кг)

Анита Серегина (до 61 кг)

Галина Мельник (до 68 кг)

Анастасия Степашко (от 68 кг)

Напомним, что ранее украинка стала чемпионкой мира по самбо.

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В статье: каратэ
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