Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каратэ. Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира
Болеем за наших
фото - Reuters
Сборная Украины по каратэ объявила состав на чемпионат мира 2021, который состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов – городе Дубаи.
Итак, представлять наше государство на мировом первенстве будут:
Ката
Ярослав Федоров
Кристина Веник
Кумите
Никита Филиппов (до 60 кг)
Игнат Пак (до 67 кг)
Станислав Горуна (до 75 кг)
Валерий Чеботарь (до 84 кг)
Ризван Талибов (от 84 кг)
Екатерина Кривая (до 50 кг)
Анжелика Терлюга (до 55 кг)
Анита Серегина (до 61 кг)
Галина Мельник (до 68 кг)
Анастасия Степашко (от 68 кг)
Напомним, что ранее украинка
Популярное сейчас
- Мороз: Руководство клуба хочет сделать так, чтобы футболисты играли против Динамо
- Колос может возглавить бывший тренер клуба второй Бундеслиги и юношеской сборной России
- Победа Финляндии, цена на Миколенко, новичок Металлиста. Главные новости за 13 ноября
- Конор Макгрегор раскритиковал проморолик посвященный UFC 269
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО