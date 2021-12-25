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Дарья Белодид сейчас находится в сказке. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Невероятная красота

Дарья Белодид сейчас находится в сказке. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками потрясающеми фото из Швейцарии. Соответствующие снимки она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно о перспективе получения Украиной права на проведение Олимпиады-2030.

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В статье: Дарья Билодид
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