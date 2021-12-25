Дарья Белодид сейчас находится в сказке. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками потрясающеми фото из Швейцарии. Соответствующие снимки она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно о перспективе получения Украиной права на проведение Олимпиады-2030.