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Жан Беленюк: 2021 год был годом сбывшейся мечты
Воспоминания великого спортсмена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк вспомнил главные события, произошедшие в его жизни в течение 2021 года. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"2021 – был годом сбывшейся мечты!
Не секрет ведь, что было загадано ровно год назад.
Много с кем познакомился, многое узнал о новом для себя! Этот год был очень насыщен событиями, эмоциями, был крайне сложен психологически, тем самым закалил меня и сделал однозначно сильнее, за что ему благодарен!
Самое главное, чему он меня научил еще раз - всегда идти до самого конца, веря в свою мечту и свою команду, не дать себя остановить НИКОМУ!! Ничего и никого не бояться, в том числе поражений, которые часто нам дают больше, чем победы! Остаться верным себе и благодарным людям, которые рядом не смотря ни на что! Ценить искренность! И уметь довериться людям, у которых уверены на все 100%!" – написал он.
Напомним, ранее Усик
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