Жан Беленюк: 2021 год был годом сбывшейся мечты

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк вспомнил главные события, произошедшие в его жизни в течение 2021 года. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"2021 – был годом сбывшейся мечты!

Не секрет ведь, что было загадано ровно год назад.

Много с кем познакомился, многое узнал о новом для себя! Этот год был очень насыщен событиями, эмоциями, был крайне сложен психологически, тем самым закалил меня и сделал однозначно сильнее, за что ему благодарен!

Самое главное, чему он меня научил еще раз - всегда идти до самого конца, веря в свою мечту и свою команду, не дать себя остановить НИКОМУ!! Ничего и никого не бояться, в том числе поражений, которые часто нам дают больше, чем победы! Остаться верным себе и благодарным людям, которые рядом не смотря ни на что! Ценить искренность! И уметь довериться людям, у которых уверены на все 100%!" – написал он.