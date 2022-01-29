Дарья Белодид поделилась со поклонниками милым домашним фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками милым фото с домашним любимцем. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Свитолина показала , что для нее означает счастье.