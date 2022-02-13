UFC. Исраэль Адесанья в четвертый раз защитил чемпионский пояс

Состоялся турнир UFC 271, главным боем которого была четвертая защита чемпионского пояса в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Противником новозеландца был австралийский боец Роберт Уиттакер, которого Адесанья уже отправлял в нокаут в 2019 году. В сегодняшнем поединке Исраэль снова победил, в этот раз благодаря единогласному решению судей (48:47, 48:47, 49:46).

На турнире в Хьюстоне, Техас состоялись и другие бои основного карда:

Деррик Льюис (США) был нокаутирован Тайем Туивасой (Австралия);

Джаред Каннонье (США) избил Дерека Брансона (США);

Алехандро Эрнандес (США) сдался Ренато Мойкано (Бразилия);

Бобби Грин (США) по решению судей победил Насрата Хакпараста (Германия).