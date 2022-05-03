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Светлана Самуляк выборола серебро на юниорском чемпионате мира
Украинка показала достойный результат
Фото: news.liga.net
Украинская тяжелоатлетка Светлана Самуляк получила серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на юниорском чемпионате мира. Напомним, что соревнования проходят в Гераклионе (Греция).
Самуляк подняла 89 кг в рывке, что позволило ей выиграть малую серебряную медаль по этой дисциплине. В толчке украинка заняла пятое место, показав результат 103 кг.
По результатам двух видов программы Самуляк заняла второе место с результатом – 192 кг.
ЧМ-2022 по тяжелой атлетике. Вес до 55 кг. Юниорки
1. Нина Стеркс (Бельгия) – 204 кг
2. Светлана Самуляк (Украина) – 192 кг
3. Джамила Панфилова (Узбекистан) – 186 кг
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