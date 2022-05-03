  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Светлана Самуляк выборола серебро на юниорском чемпионате мира
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Светлана Самуляк выборола серебро на юниорском чемпионате мира

Единоборства
(1 голосов)

Украинка показала достойный результат

Светлана Самуляк выборола серебро на юниорском чемпионате мира

Фото: news.liga.net

Новина українською

Украинская тяжелоатлетка Светлана Самуляк получила серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на юниорском чемпионате мира. Напомним, что соревнования проходят в Гераклионе (Греция).

Самуляк подняла 89 кг в рывке, что позволило ей выиграть малую серебряную медаль по этой дисциплине. В толчке украинка заняла пятое место, показав результат 103 кг.

По результатам двух видов программы Самуляк заняла второе место с результатом – 192 кг.

ЧМ-2022 по тяжелой атлетике. Вес до 55 кг. Юниорки

1. Нина Стеркс (Бельгия) – 204 кг

2. Светлана Самуляк (Украина) – 192 кг

3. Джамила Панфилова (Узбекистан) – 186 кг

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Светлана Самуляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде